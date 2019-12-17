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Кризис в Сирии
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Россия в 2019 году выделит около $17 млн структурам ООН на восстановление Сирии

МИД РФ совместно с Минфином должно согласовать порядок перечисления и использования средств, говорится в распоряжении правительства

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия выделит в 2019 году около $17 млн за счет средств бюджета различным структурам ООН на восстановление Сирии. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

В целях обеспечения участия Российской Федерации в международных усилиях по восстановлению Сирийской Арабской Республики премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить в 2019 году за счет средств федерального бюджета $16,9 млн.

В частности, до $5,8 млн предлагается направить в бюджет Программы развития ООН на финансирование расходов, связанных с реализацией проекта по оказанию помощи муниципалитетам наиболее пострадавших провинций Сирии. Еще до $5 млн пойдет в бюджет Детского фонда ООН на финансирование расходов, связанных с реализацией проекта по восстановлению системы образования, а также с обеспечением доступа матерей и детей к питанию и качественным услугам здравоохранения.

Помимо этого до $3 млн предполагается выделить в бюджет Всемирной организации здравоохранения на финансирование расходов, связанных с реализацией проекта по предоставлению услуг в области здравоохранения и реабилитации пострадавших в ходе сирийского кризиса медицинских учреждений. Еще до $3 млн Россия направит в бюджет Фонда ООН в области народонаселения на финансирование расходов, связанных с реализацией проекта по восстановлению услуг в области детского и материнского здоровья в провинции Алеппо.

Этим же распоряжением МИД РФ предписывается проинформировать правительство Сирии и все упомянутые структуры о принятом решении. Помимо этого министерство должно совместно с Минфином согласовать порядок перечисления и использования указанных средств.

Финансирование этих расходов должно быть осуществлено за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных МИД России в федеральном бюджете на 2019 год по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов.

В новость были внесены изменения (13:28 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

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СирияРоссияКризис в Сирии
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