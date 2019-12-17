Захарова ожидает реакции правозащитников и официальных лиц ЕС на разгон протестов в Киеве

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ожидает от правозащитных организаций и глав МИД стран Евросоюза реакции на стычку протестующих и полиции в центре Киева.

"Как там с реакцией у мирового правозащитного движения? Что говорят? Когда главы МИД стран ЕС начнут призывать киевские власти "соблюдать пропорциональность" при разгоне протестующих?" - написала она во вторник в Facebook.

Массовая стычка митингующих и силовиков произошла в понедельник у здания Верховной рады. Как передал ТАСС с места событий, правоохранители разогнали участников акции, протестующих против открытия рынка земли. Часть активистов пыталась убежать, их догнали представители Нацгвардии, повалили на землю и стали избивать дубинками. Кроме того, правоохранители использовали слезоточивый газ. Протестующие разбирали брусчатку и бросали камни и бутылки в полицейских и сотрудников Нацгвардии. Несколько десятков человек были задержаны.