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Кризис на Украине

Захарова ожидает реакции правозащитников и официальных лиц ЕС на разгон протестов в Киеве

Сотрудники правоохранительных органов Украины разогнали участников акции, протестующих против открытия рынка земли

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ожидает от правозащитных организаций и глав МИД стран Евросоюза реакции на стычку протестующих и полиции в центре Киева.

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"Как там с реакцией у мирового правозащитного движения? Что говорят? Когда главы МИД стран ЕС начнут призывать киевские власти "соблюдать пропорциональность" при разгоне протестующих?" - написала она во вторник в Facebook.

Массовая стычка митингующих и силовиков произошла в понедельник у здания Верховной рады. Как передал ТАСС с места событий, правоохранители разогнали участников акции, протестующих против открытия рынка земли. Часть активистов пыталась убежать, их догнали представители Нацгвардии, повалили на землю и стали избивать дубинками. Кроме того, правоохранители использовали слезоточивый газ. Протестующие разбирали брусчатку и бросали камни и бутылки в полицейских и сотрудников Нацгвардии. Несколько десятков человек были задержаны.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеЗахарова, Мария Владимировна
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