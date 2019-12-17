Николай Булаев возглавит делегацию ЦИК России на парламентских выборах в Узбекистане

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев возглавит делегацию от ЦИК РФ, которая примет участие в наблюдении за парламентскими выборами в Узбекистане 22 декабря. Об этом сообщила во вторник пресс-служба комиссии.

"22 декабря 2019 года в Республике Узбекистан пройдут выборы в законодательную палату Олий мажлиса. В международном наблюдении за выборами примут участие заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, члены ЦИК России Антон Лопатин и Евгений Шевченко, руководитель ФЦИ при ЦИК России Михаил Попов, а также представители аппарата Центризбиркома", - говорится в сообщении.

Ранее в Центризбиркоме сообщали, что делегацию должна была возглавить председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Выборы в Олий мажлис (парламент), областные, городские и районные советы Узбекистана пройдут 22 декабря по пропорциональной избирательной системе. В выборах примут участие пять политических партий, официально зарегистрированных в Узбекистане: Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Народно-демократическая партия (НДПУ), Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеп), Социал-демократическая партия "Адолат" и Экологическая партия.