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Слуцкий считает, что США "проталкивают" сжиженный газ в Европу в ущерб самим европейцам

ЕС пора "прозреть", отметил глава комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. США продолжают использовать санкции для недобросовестной конкуренции, в частности, для проталкивания поставок сжиженного газа в ЕС. Такое мнение выразил во вторник в своем Twitter глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Наглый таран американского сжиженного газа в Европу в ущерб интересам самих европейцев", - написал он.

"Санкционная спираль США - новый инструмент недобросовестной конкуренции. ЕС пора прозреть", - резюмировал глава комитета.

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Теги
СШАРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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