Лавров назвал иллюзией идею построить евроатлантическую безопасность только вокруг НАТО

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Точка зрения о необходимости строить евроатлантическую безопасности только вокруг НАТО - это иллюзия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье "Соседи по Европе. Россия - ЕС: тридцать лет отношений", опубликованной в среду в "Российской газете".

Как отметил министр, за прошедшие годы многие на Западе стали воспринимать общеевропейскую перспективу "исключительно через призму победы в холодной войне".

"На смену принципам равноправного сотрудничества пришла иллюзия, будто евроатлантическая безопасность должна строиться только вокруг НАТО, а само понятие Европы должно ассоциироваться исключительно с Евросоюзом. Все остальное - некие "концентрические круги" вокруг этих "центров легитимности", - отметил Лавров.

Боязнь конкуренции

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Евросоюз и НАТО, уходя от диалога с успешно развивающимися на пространстве СНГ структурами, показывают, что боятся конкуренции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье "Соседи по Европе. Россия - ЕС: тридцать лет отношений", опубликованной в среду в "Российской газете".

"Создать эффективную систему безопасности в Европе можно лишь на коллективной основе - это аксиома, - подчеркнул глава российского МИД. - 20 лет назад, 19 ноября 1999 года, на саммите ОБСЕ в Стамбуле была подписана Хартия европейской безопасности. По инициативе ЕС в нее была включена Платформа кооперативной безопасности, суть которой - взаимодействие не только государств, но и всех организаций в Евроатлантике. Мы это предложение поддержали".

Лавров с сожалением констатировал, что впоследствии в Брюсселе, где находятся не только учреждения ЕС, но и штаб-квартира НАТО, "к этой идее охладели". "На заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе 5-6 декабря 2019 года западные страны заблокировали российское предложение подтвердить упомянутую инициативу, которая предполагает равноправный общеевропейский диалог с участием ЕС, СНГ, НАТО, ОДКБ, - отметил министр. - Получается, что ЕС и НАТО, выдвинув свою идею 20 лет назад, были движимы убежденностью в своем доминировании, а сейчас - боятся конкуренции со стороны успешно развивающихся структур на пространстве СНГ, уходят от прямого равноправного диалога с ними".

По его словам, в Москве призывают Евросоюз "руководствоваться основополагающими принципами, зафиксированными в документах об основах отношений Россия - ЕС, а не изобретенными конструкциями, предполагающими некое "вынужденное сосуществование". "Перед нами - общие угрозы и вызовы: терроризм, наркотрафик, оргпреступность, нелегальная миграция и многое другое. Ограничения на сотрудничество с нашей страной, заряженность на конфронтацию с Россией вряд ли улучшат перспективы самого Евросоюза в современном мире", - указал Лавров.

Готовность к сотрудничеству

"Открыты к взаимовыгодному, равноправному и прагматичному сотрудничеству с ЕС - в гармонии с интересами наших союзников и всех других партнеров в Евразии, - обратил внимание глава дипведомства. - Только так можно выстроить жизнеспособную модель долгосрочных отношений, отвечающую интересам и чаяниям стран и народов всего евразийского континента".

Как напомнил Лавров, в утвержденной на московском саммите Россия - ЕС 10 мая 2005 года дорожной карте по общему пространству внешней безопасности "говорится, что процессы регионального сотрудничества и интеграции, в которых участвуют Россия и ЕС и которые основаны на суверенных решениях государств, играют важную роль в укреплении безопасности и стабильности". "Продвигать эти процессы необходимо "взаимовыгодным образом посредством ориентированного на результат тесного сотрудничества и диалога между Россией и Европейским союзом, внося тем самым эффективный вклад в формирование большой Европы без разделительных линий и основанной на общих ценностях". И сегодня лучше не скажешь, - продолжил министр. - Хорошо бы еще перевести эти слова в реальные дела".