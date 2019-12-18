Секретари Советов безопасности России и Ирана отметили важность сохранения ядерной сделки

ТЕГЕРАН, 18 декабря. /ТАСС/. Российско-иранское сотрудничество в вопросах безопасности и международную повестку обсудили на встрече в Тегеране секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани.

"Отдельное внимание стороны уделили важности сохранения совместного всеобъемлющего плана действий вокруг иранской ядерной программы", - сказал по итогам встречи журналистам пресс-секретарь аппарата Совета безопасности РФ Евгений Аношин.

"Николай Патрушев и Али Шамхани обсудили различные темы российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности, а также ряд вопросов международной повестки дня", - добавил официальный представитель российского Совбеза.

Двусторонняя встреча Патрушева и Шамхани прошла перед началом многосторонней встречи секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвященной афганской проблематике, которая пройдет в среду в Тегеране.