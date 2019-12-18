Обстановка в лагере Эр-Рукбан в Сирии может ухудшиться на фоне наступающих холодов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Число жертв среди беженцев в лагере Эр-Рукбан может вырасти из-за ухудшения гуманитарной обстановки на фоне наступающих холодов, дефицита еды и воды, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

"Чрезвычайно острой остается проблема лагеря беженцев Эр-Рукбан, расположенного в оккупированной США 55-километровой зоне Эт-Танф. При этом ухудшение гуманитарной обстановки в Эр-Рукбане на фоне наступления холодов, дефицита продовольствия и воды может привести к значительному увеличению числа жертв среди населения лагеря", - говорится в заявлении.

По данным штабов, критическая ситуация сохраняется и в лагере беженцев Эль-Холь в провинции Хасеке.

"По данным Управления по координации гуманитарных вопросов секретариата ООН, на территории лагеря проживают свыше 68 тыс. человек, что значительно превышает расчетные возможности по размещению людей, обеспечению их питьевой водой, продовольствием и предметами первой необходимости", - отмечается в документе.

Также уточняется, что находящиеся в лагере в ужасающих условиях дети не имеют возможности обучаться в школах и впитывают с малых лет идеи экстремизма, что зачастую определяет их дальнейшую судьбу как будущих членов террористических организаций. "Особую обеспокоенность вызывает рост числа случаев, связанных с применением насилия на основе идеологических разногласий, возникающих между внутренне перемещенными лицами и беженцами из других стран", - сообщается в документе.

"Считаем необходимым подчеркнуть, что долю ответственности за такое положение дел несут и те европейские страны, которые всеми правдами и неправдами отказываются забирать к себе собственных граждан, воевавших на стороне ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.