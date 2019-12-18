Путин 24 декабря планирует встретиться с руководством Госдумы и Совфеда

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин 24 декабря планирует провести встречу с руководством обеих палат российского парламента, сообщил журналистам в среду вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"[Планируется встреча] 24 числа <...> Встречаются советы палат, соответственно, и Совфеда, и Госдумы, мы будем обсуждать и актуальные вопросы предстоящей весенней сессии, и вопросы, которые обсуждали на этой сессии", - сказал Неверов.

"Но если будет предоставлена возможность отдельной встречи руководителей фракций [с президентом], то мы с председателями комитетов собираемся сегодня-завтра для того, чтобы обсудить те проблемы, которые мы бы хотели озвучить от имени "Единой России", - добавил глава фракции.

По его словам, речь идет об освобождении от комиссии банковской оплаты за жилищно-коммунальные услуги, вопросах, связанных с инфраструктурной застройкой. "Когда происходит строительство, чтобы вместе с этим в планах предусматривалось строительство дошкольных учреждений, детских садов, чтобы не просто микрорайон был построен, а там были соответствующие объекты", - пояснил он.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что сначала хочет внимательно послушать большую пресс-конференцию главы государства в четверг. "Как он оценит прошедший год, потому что прошедший год полностью показал, что его правительство не выполняет его послание", - сказал Зюганов. "Чтобы выполнить послание, нужно выйти на мировые темпы, в противном случае мы будем не в пятерке [ведущих экономик мира], а пятнадцатые", - добавил он.

"Поэтому я хочу спросить Путина, как он оценивает реальную обстановку? Если [реально] оценивает, давайте рассмотрим нашу программу "Десять шагов к достойной жизни", давайте посмотрим законы, давайте сформируем бюджет развития, мы в этом все заинтересованы", - добавил он.