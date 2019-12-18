Патрушев предупредил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию

"Основные усилия игиловцы сосредоточивают на закреплении своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше двух тысяч боевиков, для противодействия талибам (боевики запрещенного в РФ радикального движения "Талибан" - прим. ТАСС) и подготовки плацдарма для вторжения в регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан", - сказал Патрушев на проходящей в среду в Тегеране многосторонней встрече секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвященной афганской проблематике.

Он заявил, что конечной целью боевиков является создание так называемого Великого Хорасана, включающего территории Афганистана и стран Центральной Азии.

"Приоритетными целями игиловцев, по имеющейся информации, могут стать объекты критической инфраструктуры, силовых ведомств и дипломатических представительств, а также иностранные граждане", - сказал секретарь российского Совбеза.

Патрушев отметил, что численность боевиков ИГ в Афганистане, по различным оценкам, достигает 4 тыс. человек. "Несмотря на недавнюю успешную операцию правительственных сил, в результате которой удалось уничтожить или взять в плен более 600 боевиков, по различным оценкам, общее число игиловцев в Афганистане все еще варьируется от 2,5 до 4 тыс. боевиков", - сказал он, отметив, что, по данным спецслужб, оплот этой террористической группировки находится в восточных провинциях страны.

"Численность террористов там превышает 1,5 тыс. и продолжает возрастать, в том числе за счет джихадистов, прибывающих из Сирии и Ирака преимущественно через Пакистан", - отметил Патрушев.