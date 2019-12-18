Володин упрекнул кабмин в затягивании подготовки законопроектов по посланию Путина

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство затягивает внесение в Госдуму ряда законопроектов, направленных на реализацию послания президента Федеральному собранию, заявил в среду председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, подводя итоги завершающейся осенней сессии.

"Нашим главным приоритетом было и остается законодательное обеспечение реализации послания президента Федеральному собранию", - сказал спикер, отметив, что этот вопрос "находится на отдельном контроле". "На сегодняшний день мы выполнили эту задачу на 81%", - уточнил он.

По словам Володина, из 86 пунктов, из которых состоит план реализации послания, по 70 законы уже вступили в силу. "По семи пунктам законопроекты прошли первое чтение, по трем - инициативы на стадии предварительного рассмотрения. По шести пунктам ждем законопроекты от правительства", - подчеркнул он.

После этого глава палаты обратился к полномочному представителю правительства в Госдуме Александру Синенко. "Уважаемый Александр Юрьевич, мы считаем, что было бы правильно ускорить внесение в Госдуму законопроектов, которые должны завершить законодательное обеспечение решения задач, которые поставил президент, - сказал он. - Затягивает правительство, мы на это внимание обращаем". Володин также поручил руководителям профильных комитетов Госдумы взять этот вопрос на контроль.

"Было бы, конечно, лучше, если бы мы с вами до конца года выполнили эту задачу на все 100%. Но так получается, что у нас не все ответственно подходят к исполнению своих обязанностей, и это нужно признать", - констатировал председатель Госдумы. Он обратил внимание, что "ряд отраслевых министерств не только не внесли законопроекты, но и не подготовили нормативные акты". "Об этом будем вновь говорить в начале работы в следующем году", - заключил Володин, предложив, чтобы за оставшееся время "те, от кого зависит, отреагировали на постановку задачи и постарались исправить ситуацию, насколько это возможно".