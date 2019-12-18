Заксобрание Санкт-Петербурга утвердило Максима Соколова вице-губернатором

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга утвердили кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на пост вице-губернатора, отвечающего за вопросы транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма, передает корреспондент ТАСС.

Губернатор Петербурга Александр Беглов лично представил Соколова местным депутатам. "Наш город нуждается в новом импульсе инвестиционного развития, нам нужно реализовать много проектов в транспортной сфере. <…> Уверен, что Максим Юрьевич придаст ускорение этой работе. Мы также ожидаем и максимально полного раскрытия потенциала Санкт-Петербурга как мирового туристического центра", - сказал Беглов.

Обращение в городское заксобрание о согласовании кандидатуры Соколова на должность вице-губернатора Беглов направил 16 декабря.