Патрушев: в результате операций под эгидой ОДКБ задержано около 100 террористов

ТЕГЕРАН, 18 декабря. /ТАСС/. В результате специальных операций под эгидой ОДКБ задержано около 100 террористов, ликвидировано 39 каналов нелегальной миграции. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящей в среду в Тегеране многосторонней встрече секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвященной афганской проблематике.

Он отметил, что под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности регулярно проводятся оперативно-профилактические операции, благодаря которым только в этом году по подозрению в причастности к международным террористическим организациям было проверено более 250 тыс. человек, задержано около 100 террористов, еще 61 человек объявлен в международный розыск. Кроме того, силовикам удалось ликвидировать 39 каналов нелегальной миграции.

"Не менее важной задачей является необходимость предотвращения проникновения под видом беженцев на территорию Афганистана иностранных террористов иностранных государств из зон боевых действий", - сказал Патрушев.

Он призвал усилить информационный обмен между государствами, что поможет привлечь боевиков к уголовной ответственности, а также выступил за упрощение процедур выдачи преступников. "Призываем к активному совместному наполнению и развитию банка данных ФСБ России по противодействию терроризму", - заявил он.

Еще одним важным направлением сотрудничества Патрушев назвал борьбу с финансированием террористов, которые получают значительную часть доходов от афганского наркобизнеса. В этой связи он подчеркнул важность проведения операций по борьбе с наркотрафиком и призвал оказывать всестороннюю поддержку афганским силовикам в области подготовки кадров.

Внутриполитический диалог

По мнению Патрушева, международное сообщество должно оказывать помощь в налаживании мирного внутриполитического диалога в Афганистане. "Необходимо оказывать всестороннюю политическую поддержку скорейшему началу комплексного внутриполитического мирного процесса", - сказал он.

Секретарь СБ РФ заявил о значительном потенциале Московского формата консультаций по афганской проблеме, позволяющем региональным партнерам вести скоординированную работу. "Помимо этого, рассчитываем на деятельное участие партнеров в работе контактной группы "ШОС - Афганистан", - сказал секретарь российского Совбеза. Он заявил о важности недопущения распространения террористической угрозы из Афганистана в соседние государства и призвал усилить коллективное взаимодействие государств - участников встречи с властями этой страны.

Во встрече, проходящей в среду в Тегеране, помимо Ирана и России, участвуют делегации Афганистана, Китая, Индии, Таджикистана, Узбекистана.