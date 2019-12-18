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Володин предложил Орешкину объяснить, почему в Госдуму попал сырой законопроект

Речь идет о проекте закона о защите капиталовложений
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Сергей Фадеичев/ТАСС
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, выступая на заключительном заседании осенней сессии, предложил главе Минэкономразвития РФ Максиму Орешкину объяснить, почему кабмин внес в нижнюю палату парламента плохо подготовленный законопроект о защите капиталовложений.

По его словам, это была долгожданная инициатива, призванная способствовать повышению темпов роста экономики. "Когда законопроект был внесен, а учитывая, что он совместного ведения, у нас было время (месяц) на его экспертизу, изучение, и мы через неделю-вторую сошлись во мнении, что законопроект требует доработки, он действительно не идеален", - сказал Володин.

"Деловое сообщество во многом считает, что многие нормы его должны измениться", - добавил спикер, заметив, что предложенный законопроект "мягко говоря, сырой".

"Вчера, выступая в Совете Федерации, министр экономического развития заявил о том же самом, подчеркнув, что этот законопроект, уже принятый Государственной думой [в первом чтении], требует существенной доработки. Уважаемые коллеги из правительства, хочется обратиться в первую очередь к вам: когда принимаете решения, а эти решения принимаются коллегиально, есть возможность остановить сырые законы и не вносить в Госдуму, чтобы потом через полтора месяца об этом не говорить?" - продолжил председатель Госдумы.

Володин напомнил, что на 20 января запланированы слушания по законопроекту о капиталовложениях. "Мы предлагаем министру экономического развития выступить с докладом по данному вопросу. Во-первых, он отвечает за рост экономики, это его KPI, с другой стороны, пускай объяснит, как же он предложил принять закон на правительстве, который сырой попал в Госдуму", - указал Володин. Он также призвал кабмин в случае внесения законопроектов отстаивать их, работать с экспертами и депутатами.

Он заверил, что Госдума готова к компромиссам и конструктивному обсуждению, но без ответственного подхода нельзя решить ни одну задачу. "Но законопроект правительственный, за него нужно нести ответственность, а если уж допустили ошибку, отрабатывайте с деловым сообществом, предлагайте, как поправить те нормы, которые вы считаете, что они сырые", - заключил Володин.

Критика в адрес главы МЭР

Володин не первый раз подвергает критике Орешкина. Предыдущий "правительственный час" с участием министра 6 марта 2019 года был прерван спикером. Орешкин тогда выступал с докладом о поддержке малого и среднего предпринимательства, однако вопросы депутатов касались в том числе реализации нацпроектов, а также темпов роста экономики и среднесрочных прогнозов по экономическому развитию. После того как министр не смог точно ответить на вопрос о средствах, выделяемых на реализацию нацпроектов и госпрограмм в 2019 году, началась дискуссия, в результате которой возникло предложение перенести "правительственный час".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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