Володин: формат межпарламентских комиссий доказал свою эффективность и будет развиваться

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Формат межпарламентских комиссий продемонстрировал свою эффективность и востребованность, он будет расширяться. Об этом в среду заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги осенней сессии нижней палаты.

"Мы приняли участие в проведении совместной комиссии с нашими коллегами из Китая. И уже буквально в декабре реализовали этот формат с нашими коллегами из Вьетнама. Формат совместных комиссий, которые мы создаем, показал свою эффективность и востребованность", - сказал Володин.

По его словам, в рамках таких комиссий стали обсуждаться конкретные вопросы, влияющие на развитие отношений между странами. "И, если вы не возражаете, мы и дальше будем двигаться по этому пути, создавая комиссии с теми парламентами, где мы выходим на такой серьезный уровень развития отношений, когда можем обсуждать вопросы содержательные", - предложил думский спикер.

В связи с успешным проведением межпарламентских комиссий Володин также поблагодарил главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого и председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.