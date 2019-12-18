Песков: экспансия военной инфраструктуры НАТО к границам России вызывает обеспокоенность

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Кремль считает "единственно верным" мнение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о возможной подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту, поскольку это обоснованная точка зрения профессионалов.

"В данном случае речь идет о мнении профессионала, которое основывается на анализе, который проводят наши военные в процессе мониторинга маневров, проводимых НАТО. В данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, "давать оценку с военной точки зрения администрация президента не может".

При этом представитель Кремля подчеркнул: "То, что продолжающаяся экспансия военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ вызывает обеспокоенность, это не секрет, это хорошо известно".

Ранее в среду Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе, заявил, что учения НАТО в странах Балтии, Польше, а также в акваториях Черного и Балтийского морей указывают на подготовку альянса к крупномасштабному конфликту.