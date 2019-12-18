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В Кремле не известно о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах Гуцериева

Ранее в холдинге "Сафмар" сообщили, что какие-либо претензии к компаниям группы у правоохранительных органов отсутствуют, а информация об обысках в ее офисах не соответствует действительности

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева.

"Нет, не известно", - сказал он, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю об этой ситуации.

Ранее холдинг "Сафмар", подконтрольный Гуцериеву, опроверг сообщения о проведении обысков в квартирах и офисах предпринимателя. Какие-либо претензии к компаниям группы "Сафмар" у правоохранительных органов отсутствуют, а информация об обысках в ее офисах не соответствует действительности, отмечалось в официальном заявлении компании "Сафмар".

Промышленно-финансовая группа "Сафмар", основанная Гуцериевым, - российский многоотраслевой конгломерат. В его структуру входят компании нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной, калийной промышленности, финансовые активы, сети ритейла, строительные и девелоперские холдинги, компании по управлению коммерческой недвижимостью, логистические центры, отели, медийные ресурсы (радиостанции и телеканалы).

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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