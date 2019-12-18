Володин считает некорректным оценивать повышение самостоятельности Госдумы

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, комментируя мнение экспертов об усилении роли нижней палаты, выразил несогласие с проведением таких оценок. Ему задали вопрос об исследовании центра социального проектирования "Платформа", согласно которому Госдума с приходом Володина стала более самостоятельной.

"Давайте не будем сами себя оценивать. Это неправильное и самое последнее дело", - сказал он журналистам. По его словам, главную оценку депутатам дает избиратель. "Вот кто переизберется, значит, оценили, а кто не переизберется, значит, этой оценки не хватило", - констатировал спикер.

"Когда вы начинаете говорить о субъектности - откройте Конституцию РФ, там все написано, - указал председатель нижней палаты. - В Конституции РФ у парламента определены полномочия и ответственность". "Если кто- то не замечал этой субъектности, это правовой нигилизм. Нельзя жить в демократической стране и не замечать парламента", - продолжил политик.

Володин при этом признал, что хотел бы видеть еще более эффективной работу парламента, "потому что много чего необходимо сделать". "Политик должен постоянно двигаться, он должен принимать решения, совершать поступки, это будет обеспечивать его в том числе и будущее", - подчеркнул спикер. По его словам, отказ политика от участия в выработке решений и предложений означает потерю коммуникации со своими избирателями.