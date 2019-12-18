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Косачев: взаимодействие Армении и России находится на максимально высоком уровне

Это отражается в регулярных встречах руководителей, а также в совместных заседаниях профильных комитетов парламентов двух стран

ЕРЕВАН, 18 декабря. /ТАСС/. Отношения между Арменией и Россией находятся на максимально высоком уровне, что отражается в регулярных встречах руководителей, а также в совместных заседаниях профильных комитетов парламентов двух стран. Такое заявление в среду в Ереване после совместного заседания с постоянной парламентской комиссией Армении по внешним связям сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Для нашей страны, для нашего парламента взаимодействие с Арменией находится на максимально высоком уровне. Это, разумеется, и регулярные встречи руководителей двух парламентов, и двусторонняя комиссия, которая собирается дважды в год. У нас в Совете Федерации такой интенсивности контактов из зарубежных партнеров, кроме Казахстана, нет ни с кем", - отметил Косачев.

По словам сенатора, в ходе совместного заседания одной из ключевых была тема евразийской интеграции. "Мы не говорили - быть или нет быть [в ЕАЭС], а что нужно еще дополнительно, для того, чтобы этот проект развивался", - добавил он.

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АрменияРоссия
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