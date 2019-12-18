Главы МИД России и Японии обсудят 19 декабря в Москве проблематику мирного договора

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его японский коллега Тосимицу Мотэги на переговорах 19 декабря в Москве обсудят проблематику заключения мирного договора и налаживание совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Об этом сообщила в среду журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Планируется рассмотреть весь комплекс вопросов двусторонних отношений, включая проблематику мирного договора, налаживание совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и взаимодействие в международных делах", - сказала дипломат.

Стороны также обсудят актуальные темы глобальной и региональной повестки дня.

Мотэги прибыл в Москву со своим первым рабочим визитом в качестве министра иностранных дел Японии в ночь на среду. До этого он встречался с Лавровым на полях Генассамблеи ООН в сентябре этого года и во время визита российского министра в Японию 23 ноября.

Встреча с главой МИД Сирии

23 декабря Лавров проведет встречу с вице-премьером, главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

"23 декабря запланирована встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Валидом Муаллемом. Он прибывает в Москву для участия в 12-м заседании постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в качестве председателя сирийской части межправкомиссии", - сказала Захарова.

Дипломат добавила, что "планируется обменяться мнениями по широкому кругу актуальных международных и региональных проблем, прежде всего обсудить складывающуюся ситуацию в Сирии и вокруг нее, включая работу Конституционного комитета в Женеве, тематику постконфликтного восстановления страны и содействие возвращению сирийских беженцев".

"Также значительное внимание будет уделено комплексу вопросов дальнейшего укрепления двусторонних отношений между нашими странами, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной сферах", - сказала Захарова.

Встреча с главой МИД Сербии

Министр иностранных дел России обсудит 20 декабря с сербским коллегой Ивицей Дачичем, а также с председателем Национального совета Словакии Андреем Данко актуальные вопросы международной повестки дня.

"20 декабря состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с первым заместителем председателя правительства, министром иностранных дел Сербии господином Дачичем, а также с председателем Национального совета Словацкой Республики Данко, - сказала Захарова. - Предполагается обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня".