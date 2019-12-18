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Турчак выступил за сохранение партийных списков на выборах в Госдуму

Электоральная история у каждого региона разная, отметил секретарь генсовета "Единой России"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак убежден, что использование пропорциональной системы на выборах в Госдуму и заксобрания субъектов России должно быть сохранено. Об этом он заявил в среду во время рабочей поездки в Нижний Новгород.

"Что касается выборов на уровне субъектов РФ и выборов в Госдуму - мы однозначно должны сохранить пропорциональную избирательную систему. Без списочной части мы не можем оставаться", - сказал Турчак. Таким образом секретарь генсовета единороссов отреагировал на вопрос депутата Арзамасской гордумы Василия Савинкина об уходе на выборах от партийных списков и переходе к мажоритарной избирательной системе.

По мнению Турчака, "единого подхода к сохранению или уходу от смешанной системы нет и быть не может, потому что электоральная история у каждого региона разная". "Если говорить про субъекты [Федерации], однозначно смешанная система должна оставаться там, где она была. В административных центрах, где люди хотят, чтобы депутаты гордумы занимались не политикой, а хозяйственными вопросами, я допускаю возможность перехода на 100% мажоритарную систему. Но все индивидуально, исходя из электоральных прогнозов и статистики", - пояснил Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

В настоящее время Госдума избирается по смешанной системе: 50% по партийным спискам (пропорциональная система) и 50% по одномандатным округам (мажоритарная система). Заксобрания субъектов РФ формируются по разным моделям, но большинство из них - по смешанной системе.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссия
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