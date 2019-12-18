Захарова: Россия с оптимизмом смотрит в будущее отношений с Европейским союзом

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия исполнена оптимизма и не оставляет надежды на то, что в ее отношениях с Европейским союзом возобладают здравый смысл и понимание безальтернативности взаимовыгодного сотрудничества. Об этом заявила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, нынешние отношения между РФ и ЕС "переживают крайне непростой период". "Но мы оптимистически настроены и также смотрим в будущее этих отношений, не оставляем надежды, что во взаимодействии РФ и ЕС возобладают присущие европейцам здравомыслие, прагматизм, понимание безальтернативности взаимовыгодного сотрудничества в современном многополярном и высококонкурентном, но при этом небезопасном мире", - отметила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что 30 лет назад СССР подписал соглашение об экономическом сотрудничестве с Европейским экономическим сообществом и Европейским сообществом по атомной энергии. "Это событие стало отправной точкой в установлении официальных отношений между РФ и ЕС", - подчеркнула Захарова.