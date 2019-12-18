Захарова рассчитывает, что Зеленский посодействует допуску российских СМИ на Украину

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала президента Украины Владимира Зеленского обеспечить российским журналистам свободный доступ на украинскую территорию.

"Мы слышали, как президент Украины убеждал всех, делал это под камеры, что он не - цитирую - "лох". Мы уточнили, что означает это слово. Его можно трактовать как неудачник, дилетант, жертва преступников и так далее, - сказала Захарова в среду на брифинге. - Хочется верить, что это действительно не так, и президент страны в его нынешнем обязывающем положении сдержит свое слово, обеспечит обещанный свободный доступ журналистам на территорию Украины".

Как напомнила дипломат, после саммита в "нормандском формате" Зеленский сам проявил инициативу, призвав российских журналистов посетить Украину.

"Мы понимаем, что выполнить свои слова президенту Украины непросто, учитывая ситуацию в стране. Поэтому призываем помочь господину Зеленскому профильные международные структуры и неправительственные организации, прежде всего представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ", - добавила она.

Зеленский во время саммита в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция) 9 декабря пригласил российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране. При этом он высказал мнение, что в настоящее время российские СМИ освещают события на Украине в искаженном свете.

В понедельник корреспонденту телеканала НТВ Алексею Чеботареву было отказано во въезде на Украину, поскольку он "не смог подтвердить" цель своего визита. Ранее во въезде в страну было отказано журналистам НТВ Александре Тонких и Сергею Савину. Запрет для Тонких, по сообщению НТВ, был связан с тем, что она в 2016 году посетила Крым. Савин, как и Чеботарев, "не смог подтвердить" цель своего визита в Киев. 16 декабря украинские власти запретили въезд в страну сроком на три года журналистам российского телеканала "Звезда", которые побывали на Украине на прошлой неделе.