Москва призывает Токио больше не допускать инцидентов с японскими рыбаками

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Москва призывает Токио принять эффективные меры по соблюдению положений двусторонних договоренностей, чтобы не допускать повторения инцидента с задержанными в водах южной части Курил японских рыболовецких судов. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Мы обращаем внимание, что соглашение [о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года] действует уже 20 лет. При этом его реализация ежегодно омрачается подобными нарушениями. Мы призываем японскую сторону принять надлежащие и эффективные меры по соблюдению положений соглашений и достигнутых договоренностей", - сказала она.

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