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Москва призывает Токио больше не допускать инцидентов с японскими рыбаками

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на соглашение, действующее с 1998 года
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Москва призывает Токио принять эффективные меры по соблюдению положений двусторонних договоренностей, чтобы не допускать повторения инцидента с задержанными в водах южной части Курил японских рыболовецких судов. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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"Мы обращаем внимание, что соглашение [о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года] действует уже 20 лет. При этом его реализация ежегодно омрачается подобными нарушениями. Мы призываем японскую сторону принять надлежащие и эффективные меры по соблюдению положений соглашений и достигнутых договоренностей", - сказала она.

В новость были внесены изменения (16:31 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
ЯпонияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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