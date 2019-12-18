РФ надеется, что Киев прислушается к выводам Венецианской комиссии по закону о госязыке

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия надеется, что власти Украины прислушаются к выводам Венецианской комиссии Совета Европы, которые касаются закона о государственном языке. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Отмечая объективность заключений экспертов Венецианской комиссии, мы надеемся, что украинские власти прислушаются к мнению этого авторитетного международного европейского органа", - сказала она. Дипломат напомнила, что Венецианская комиссия рекомендовала Киеву "пересмотреть закон о государственном языке с точки зрения его соответствия международным обязательствам Украины, а также отменить дифференцированный режим в отношении языка нацменьшинств, являющихся официальными языками ЕС и не являющихся таковыми".

Верховная рада 25 апреля текущего года приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая его подписал президент страны. Закон обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни. За его нарушение предусмотрены денежные штрафы.

Венецианская комиссия 6 декабря рекомендовала Украине отложить вступление в силу данного закона до подготовки закона о нацменьшинствах. В документе комиссии отмечена важность того, "чтобы языковой вопрос не стал источником межэтнической напряженности на Украине".