Россия удивлена появлением законопроекта США о санкциях за "интервенцию в дела Ливии"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Москва недоумевает в связи с появлением информации о разработке в Вашингтоне законопроекта, предусматривающего санкции в отношении России за военное присутствие в Ливии. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в октябре. Его инициатором выступил демократ от штата Флорида Тед Дойч, который обосновал это якобы имеющимся присутствием российских наемников в Ливии, что неоднократно опровергалось Москвой. В документе, в частности, говорится о необходимости введения "санкций в отношении лиц, нарушающих права человека в Ливии, поддерживающих военное вмешательство России или угрожающих миру и безопасности в Ливии". Конгресс США уходит на рождественские каникулы 20 декабря, поэтому решений по законопроекту до конца года не ожидается.

Захарова напомнила, что госсекретарь США Майкл Помпео заявил во вторник, что США готовы работать с Россией над урегулированием в Ливии. "При этом - и это вызывает большое недоумение, хотя в отношении США это слово уже не особо четко передает суть происходящего, - так вот вдруг появилась информация о разработке, причем [об] активной фазе, очередного проекта под названием "Акт по стабилизации в Ливии", - сказала дипломат.

"Он предусматривает санкции в отношении Москвы за некое мнимое российское военное присутствие в Ливии. Россию хотят обвинить в военной интервенции, ставшей главным дестабилизирующим фактором в этом государстве", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что российская позиция по Ливии остается неизменной: "РФ выступает за прекращение всех боевых действий и за инклюзивный политический межливийский диалог - единственно возможный путь урегулирования этого конфликта".

По ее словам, в этом контексте Россия готова внести весомый вклад, поскольку поддерживает контакты со всеми действующими политическими силами.