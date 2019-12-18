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Захарова: РФ рассчитывает, что интересы православной церкви в Черногории не будут ущемлены

Официальный представитель МИД РФ отметила, что представители исполнительной власти западных стран в последние годы стали крайне политизировать церковную тему

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что при рассмотрении закона о свободе вероисповедания в Черногории интересы православной церкви не будут ущемлены. Об этом заявила в среду журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, данный вопрос является "прерогативой страны и ее народа", поэтому Россия категорически против какого-либо внешнего вмешательства. "Если говорить о сути того, что рассматривается, то, как мы понимаем, это может серьезно затронуть интересы Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви, в том числе права собственности на религиозные объекты, - указала Захарова. - Если рассматривать именно эту часть, то данная тема уже выходит за национальные пределы и затрагивает вопросы единства православного мира, сохранения его устоев, которые складывались веками".

"Убеждены в необходимости неукоснительно соблюдать законные права канонических православных церквей, - подчеркнула она. - Пренебрежение их мнением, искусственное создание условий для разобщения верующих чревато большими проблемами".

Захарова обратила внимание на то, что представители исполнительной власти западных стран в последние годы стали крайне политизировать церковную тему. "Поэтому ее приходится комментировать не с точки зрения самой темы православия или любых других конфессий, а с точки зрения того, как грубо вмешиваются в религиозные дела представители органов исполнительной и не только власти целого ряда государств", - добавила официальный представитель МИД РФ.

В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории пытается провести через парламент закон о свободе вероисповедания в стране, предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет о более чем 650 святынях, включая монастырь Острог. Кабмин Черногории 6 декабря направил проект закона в парламент, его должны рассмотреть 24 декабря.

Теги
ЧерногорияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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