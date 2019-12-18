Захарова заявила, что Россия не приемлет санкций в обход Совета Безопасности ООН

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия выступает против нелегитимных санкций, принимаемых в одностороннем порядке в обход Совета Безопасности ООН. Об этом заявила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в связи с тем, что комитет по иностранным делам Сената США одобрил пакет санкций против Турции за покупку Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Мы против каких-либо санкций, которые не прошли верификацию и легализацию через соответствующие структуры СБ ООН, - отметила она. - Односторонние санкции, с нашей точки зрения, нелегитимны, давление, которое оказывается на страны с использованием санкционного механизма, противоречит нормам международных отношений, которые зафиксированы в большом количестве международно-правовых документов, в том числе двустороннего плана, и тех базисных основ, которые служат фундаментом для международных структур".

"Поэтому мы категорически против какого-либо санкционного давления, использования санкционных инструментов, будь то финансовая система, экономика, гуманитарная ли сфера и так далее, в разрешении своих противоречий или каких-то других проблем с государствами", - подчеркнула официальный представитель дипведомства.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Соглашение подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. В частности, Вашингтон заявляет, что решение приобрести российские ЗРС делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Палата представителей Конгресса США уже поддержала законопроект о санкциях в связи с проведением Турцией военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой С-400. Теперь инициатива находится на рассмотрении Сената.