Лавров обсудил с главой МИД ФРГ урегулирование в Ливии и на Украине

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с германским коллегой Хайко Маасом политическое урегулирование в Ливии и выполнение минских договоренностей на Украине. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"В связи с планами Берлина созвать международную конференцию по Ливии состоялось обсуждение положения в этой стране с акцентом на продвижение процесса политического урегулирования через задействование инклюзивного национального диалога с участием всех сторон конфликта", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Была также затронута ситуация на Украине с приоритетом последовательной реализации минских договоренностей и продолжения работы в рамках "нормандского формата" с учетом итогов состоявшегося 9 декабря саммита в Париже", - добавили в министерстве.

Как отметили в МИД РФ, "стороны обсудили также ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня".

13 декабря лидеры Германии, Италии и Франции приняли совместную декларацию, в которой призвали к немедленному прекращению военных действий в Ливии и возвращению сторон за стол переговоров под эгидой ООН. В документе отмечалось, что три страны работают над скорейшим проведением в Берлине конференции по ливийскому урегулированию. Декларация была принята на фоне заявления командующего Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара о начале нового наступления на Триполи, где находится Правительство национального согласия.