МИД России прокомментировал принятие закона о дне памяти в Чехии

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Принятие в Чехии закона, признающего 21 августа "Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году", вряд ли будет способствовать успешному сотрудничеству между странами. Об этом сообщается в среду в комментарии МИД РФ.

"Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества", - отметили в министерстве.