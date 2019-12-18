Небензя призвал Палестину и Израиль воздержаться от агрессии

ООН, 18 декабря. /ТАСС/. Россия призывает как палестинскую, так и израильскую стороны воздерживаться от агрессивной риторики и действий. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании СБ по ближневосточному урегулированию.

"В интересах успокоения ситуации и создания условий для поиска политических решений призываем израильскую и палестинскую стороны воздерживаться от агрессивной риторики и действий", - подчеркнул он. Дипломат указал на недопустимость как заявлений о планах по аннексии Иорданской долины и ударов по Газе, так и запусков ракет по израильской территории.

Он также подтвердил, что Москва считает актуальным направление миссии Совета Безопасности ООН в регион палестино-израильского конфликта. "Необходимо продолжать работу с палестинскими и израильскими партнерами, государствами региона БВСА, - указал постпред. - В этой связи представляется актуальным направление миссии СБ в регион".