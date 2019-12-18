Лавров обсудит с главой МИД Японии перспективы мирного договора

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги на переговорах в четверг обсудят перспективы заключения мирного договора и развитие экономических отношений двух стран.

Мотэги впервые посещает Россию в качестве министра иностранных дел. До этого он встречался с Лавровым на полях Генассамблеи ООН в сентябре этого года и во время визита российского министра в Японию 23 ноября.

Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "планируется рассмотреть весь комплекс вопросов двусторонних отношений, включая проблематику мирного договора, налаживание совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и взаимодействие в международных делах". Стороны также обсудят актуальные темы глобальной и региональной повестки дня.

Сам японский министр перед поездкой заявлял, что рассчитывает предметно обсудить двустороннюю повестку и проекты в рамках совместной российско-японской хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. В случае успешного продвижения по этим вопросам, полагает он, в дальнейшем можно будет рассчитывать на прогресс в вопросе мирного договора.

"Мирная проблема"

Главной сложностью в отношениях России и Японии на протяжении десятилетий остается вопрос заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Достижению соглашения мешают претензии Токио на южную часть Курил. В Москве же неоднократно подчеркивали, что все Курильские острова являются российской территорией и принадлежность их РФ обсуждаться не может.

Однако Япония использует в качестве аргумента положения советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила между ними дипломатические и консульские отношения. Согласно трактовке Токио, девятая статья этой договоренности подразумевает, что Советский Союз якобы согласился обсуждать передачу острова Шикотан и ряда мелких островов под общим названием Хабомаи в ходе работы над мирным договором.

Лавров указывал, что для подобных подходов нет оснований. Во-первых, подписание Японией декларации 1956 года означало признание ею итогов Второй мировой войны, то есть отказ от территориальных притязаний. Во-вторых, отмечал российский министр, девятая статья документа указывает, что СССР будет готов рассмотреть вопрос о территориальном размежевании с Японией, но после заключения мирного договора. Наконец, в декларации упоминались только Хабомаи и Шикотан, а Токио распространяет свои претензии также на Итуруп и Кунашир.

Всплеск активности в работе над мирным договором произошел в конце 2018 года. Тогда президент России Владимир Путин и премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Сингапуре на полях саммита Россия - АСЕАН договорились активизировать работу в этом направлении. Затем на встрече в Буэнос-Айресе на полях саммита G20 в декабре лидеры двух стран объявили о создании нового механизма по мирному договору, курировать работу которого поручили министрам иностранных дел. После этого в японской прессе появились предположения, что Москва готова пересмотреть свои позиции по южной части Курил. Однако последовавшие в январе переговоры Лаврова и предыдущего министра иностранных дел Японии Таро Коно, визит в российскую столицу премьер-министра Японии Синдзо Абэ в конце того же месяца, а затем новый визит Таро Коно в Москву уже в мае показали, что это не так - Россия принадлежность своих территорий обсуждать не собирается. Из повестки дня в отношениях двух стран этот вопрос не уходит, но вряд ли в ближайшее время удастся достичь прорыва.

Экономика и безопасность

Однако отсутствие мирного договора не препятствует Москве и Токио вести диалог по другим вопросам. В среду японский министр уже принял участие в заседании совместной межведомственной комиссии по торгово-экономическим вопросам вместе с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным. По словам Мотэги, встреча прошла конструктивно. Как сообщил глава японского МИД, стороны подписали меморандум о текущем положении дел в японо-российских экономических отношениях и о направлениях сотрудничества.

Положительно оценил итоги встречи и Орешкин. Как указал министр, Россия и Япония планируют активно развивать взаимодействие в сфере водородной энергетики, а также укреплять сотрудничество в сельском хозяйстве и в сфере высоких технологий. Он поблагодарил Мотэги за конструктивные дискуссии.

По другому ключевому направлению - проблемам безопасности - еще только предстоит найти понимание. Они также, очевидно, будут находиться в центре внимания на переговорах Лаврова и Мотэги. Во время визита в японскую Нагою в ноябре Лавров сообщил, что передал японским коллегам перечень конкретных вопросов в сфере безопасности, которые вызывают у РФ озабоченность. Они касаются американо-японского военно-политического альянса, который создает препятствия для заключения мирного договора. В рамках этого союза Япония намерена к 2023 году разместить на своей территории американские противоракетные комплексы Aegis Ashore. Москва считает, что они могут стать частью глобальной системы противоракетной обороны США, меняющей глобальный баланс сил.

С проблемами безопасности тесно связана проблематика денуклеаризации Корейского полуострова. На фоне нежелания США поддержать снятие санкций в отношении КНДР даже после того, как Пхеньян приостановил ядерные и ракетные испытания и осуществил демонтаж ядерного полигона, переговоры между двумя странами столкнулись с серьезными сложностями. Россия и Китай в результате намерены внести в Совет Безопасности ООН резолюцию о частичном снятии санкций с Пхеньяна. Однако Япония пока в основном придерживается в вопросах ситуации на Корейском полуострове подходов Вашингтона.

Вопросы мирного договора, безопасности и денуклеаризации Корейского полуострова, безусловно, слишком сложны, чтобы надеяться на их решение в ходе одной встречи. Однако новые шаги по развитию совместной хозяйственной деятельности на Курилах, продвижение гуманитарной повестки, в частности, в области облегчения визового режима, что ранее уже обсуждалось на министерском уровне, могут получить какое-то продвижение. Накопление прогресса в сферах, где у сторон есть общие интересы, в будущем способно облегчить решение более комплексных задач.