Косачев считает, что процедура импичмента Трампа стала самоцелью для демократов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев уверен, что Сенат США заблокирует процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа, а сама процедура является лишь инструментом по недопущению его к власти во второй раз.

"Нет сомнений, что запущенная демократами процедура импичмента Дональда Трампа - это не про отстранение его от власти, а про недопущение его к власти во второй раз. Процедура здесь стала самоцелью", - заявил Косачев журналистам в среду, комментируя итоги голосования в Палате представителей Конгресса США.

Он отметил, что для объявления импичмента нужны не менее двух третей (то есть не менее 67) голосов сенаторов, а республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100, поэтому они "легко блокируют попытку "свергнуть" своего кандидата, даже если у них у самих хватает претензий к нему".

Глава международного комитета СФ считает, что конгрессменам нужна сейчас "максимальная шумиха вокруг этого процесса, "обсасывание" всевозможных деталей, выдвижение все новых и новых обвинений, даже если их опровергнут: главное, что "осадочек останется".

"Вообще в том, что Трампа обвиняют в злоупотреблении властью (это один из двух ключевых пунктов), есть очевидная ирония: я не помню такого президента США, который был бы так ограничен в своих действиях, как нынешний. У него больше проблем с "употреблением" власти, чем со злоупотреблением ею. Но демократов это не смущает: они вынуждены идти ва-банк и выжмут из "импичмент-шоу" максимум", - уверен Косачев.

По его мнению, существует и риск, что процесс обернется провалом для его инициаторов, "и уж Трамп умеет из таких ситуаций выжимать максимум". "Поэтому, как говорят в интернете, запасемся попкорном и будем следить дальше", - заключил сенатор.