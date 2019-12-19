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В Хабаровском крае упразднили должность вице-губернатора

Координацию деятельности правительства края возьмет на себя глава региона Сергей Фургал

ХАБАРОВСК, 19 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательной думы Хабаровского края внесли изменения в Устав региона, согласно которым упразднена должность вице-губернатора. Это сделано для экономии бюджетных средств, сообщается на сайте краевого правительства в четверг.

"Внесены существенные изменения в Устав Хабаровского края. Согласно поправкам, которые приняли депутаты Законодательной Думы, упразднена должность вице-губернатора региона", - говорится в сообщении.

В соответствии с новым законом, координацию деятельности правительства края возьмет на себя губернатор. В случае отсутствия главы региона его обязанности будет исполнять один из первых заместителей. Должность вице-губернатора оставалась вакантной с сентября 2018 года, когда Сергей Фургал стал главой региона, победив на выборах.

С инициативой упразднить должность вице-губернатора выступил сам Фургал. Он отмечал, что это позволит исключить дублирование руководящих функций и поможет сократить бюджетные расходы. В октябре Фургал сообщал, что за год в процессе реформирования органов исполнительной власти численность заместителей председателя правительства края была снижена более чем в два раза. В 2018-2019 году в регионе также отказались от неэффективных и ненужных госзакупок. Все это, а также сокращение затрат на содержание органов власти, позволило сэкономить около 1 млрд бюджетных средств.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДальний Восток
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