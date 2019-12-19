Володин провел встречу с членами Палаты лордов британского парламента

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг провел встречу с членами Палаты лордов парламента Великобритании, это первый визит британских законодателей в РФ с 2016 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила советник спикера по СМИ Анастасия Кашеварова.

"А у нас с утра встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с членами Палаты лордов Парламента Великобритании Джоном-Десмондом Уэйверли, Десмондом Брауни и Ричардом Балфи", - написала она.

"Это первый визит британских парламентариев в Россию с 2016 года. Можно расценивать это и как начало восстановления межпарламентского диалога", - констатировала советник.