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Володин провел встречу с членами Палаты лордов британского парламента

Это первый визит британских законодателей в Россию с 2016 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг провел встречу с членами Палаты лордов парламента Великобритании, это первый визит британских законодателей в РФ с 2016 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила советник спикера по СМИ Анастасия Кашеварова.

"А у нас с утра встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с членами Палаты лордов Парламента Великобритании Джоном-Десмондом Уэйверли, Десмондом Брауни и Ричардом Балфи", - написала она.

"Это первый визит британских парламентариев в Россию с 2016 года. Можно расценивать это и как начало восстановления межпарламентского диалога", - констатировала советник.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичВеликобританияРоссия
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