Замглавы МИД РФ обсудил с французским дипломатом тему глобальной безопасности

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД России Александр Грушко и гендиректор по политическим вопросам и вопросам безопасности Министерства по делам Европы и иностранных дел Франции Филипп Эррер обсудили в четверг тему европейской и глобальной безопасности. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Были обсуждены наиболее актуальные вопросы европейской и глобальной безопасности", - информировали в дипведомстве.

Ранее посол Франции в России Сильви Берманн, покидающая свой пост на этой неделе, сообщила в интервью газете "Коммерсантъ", что французские специалисты по стратегическим вооружениям обсудят ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией и европейскими партнерами. Берманн подчеркнула важность Договора по открытому небу для Франции, ведь он также касается неба над Европой.