Путин сообщил, что Россия в любой момент готова к продлению СНВ-III

"Вы упомянули одну из тех основ, на которой мы должны строить наши отношения [с США]: это вопросы глобальной безопасности, в том числе СНВ-III. Мы дали наши предложения, - отметил российский лидер. - Я уже говорил, хочу еще раз повторить: мы вплоть до конца года готовы просто взять и продлить действующее соглашение - СНВ-III. Вот если завтра пришлют нам по почте... или мы готовы подписать и послать в Вашингтон, пусть там поставит свою подпись соответствующий руководитель, в том числе президент. Если они готовы".

"Но пока на все наши предложения нет никакого ответа", - обратил внимание Путин.

По его словам, если не будет и СНВ-III, "то не будет вообще ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений". "И это, на мой взгляд, плохо", - добавил президент.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.