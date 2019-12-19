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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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Путин не видит необходимости давать правовую оценку деятельности Горбачева в 90-е годы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в правовой оценке деятельности бывшего главы СССР Михаила Горбачева нет необходимости, все территориальные вопросы после развала единого государства уже решены.

"Что касается правовой оценки действий Горбачева или кого-то другого - то, я не понимаю, что это даст с точки зрения территориальной целостности? Там все вопросы у нас решены, все документы подписаны. Чем поможет правовая оценка их действий? Я не понимаю", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГорбачев, Михаил СергеевичБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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