{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
Обновлено 

Путин отметил беспрецедентный уровень доверия между Россией и Китаем

Такой уровень создает условия для продвижения в экономике, считает президент РФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что между РФ и КНР достигнут беспрецедентный уровень доверия, который создает условия для продвижения в экономике.

На эту тему
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

"Самое главное, что достигнуто нами за последние годы между Россией и Китайской Народной Республикой, - даже не цифры и не отрасли, в которых мы сотрудничаем, самое главное - беспрецедентный уровень доверия, который сложился между нашими странами", - заявил глава российского государства на ежегодной большой пресс-конференции. По его мнению, "на этой базе мы и добиваемся успехов в области экономики".

Путин констатировал, что двусторонний товарооборот уже превысил $100 млрд. "И мы, безусловно, подойдем и решим цифру 200 млрд, выйдем на этот рубеж", - убежден президент РФ. Для примера взаимодействия двух стран он назвал "сотрудничество в высокотехнологичных областях - в космосе, в авиастроении, в транспорте".

"Безусловно, российско-китайское сотрудничество является важнейшим фактором международной стабильности, в том числе, в утверждении международного права, в создании многополярного мира", - подчеркнул глава российского государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
Реклама на ТАСС
Путин: отставка экс-главы Иркутской области не связана с его партийной принадлежностью
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС