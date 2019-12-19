Путин отметил беспрецедентный уровень доверия между Россией и Китаем

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что между РФ и КНР достигнут беспрецедентный уровень доверия, который создает условия для продвижения в экономике.

"Самое главное, что достигнуто нами за последние годы между Россией и Китайской Народной Республикой, - даже не цифры и не отрасли, в которых мы сотрудничаем, самое главное - беспрецедентный уровень доверия, который сложился между нашими странами", - заявил глава российского государства на ежегодной большой пресс-конференции. По его мнению, "на этой базе мы и добиваемся успехов в области экономики".

Путин констатировал, что двусторонний товарооборот уже превысил $100 млрд. "И мы, безусловно, подойдем и решим цифру 200 млрд, выйдем на этот рубеж", - убежден президент РФ. Для примера взаимодействия двух стран он назвал "сотрудничество в высокотехнологичных областях - в космосе, в авиастроении, в транспорте".

"Безусловно, российско-китайское сотрудничество является важнейшим фактором международной стабильности, в том числе, в утверждении международного права, в создании многополярного мира", - подчеркнул глава российского государства.