{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
Обновлено 

Путин назвал иллюзией однополярный мир

Президент РФ при этом уверен, что многополярный мир - это производная от экономического развития стран
Описание
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что однополярный мир - это иллюзия, а многополярный мир - это производная от экономического развития стран.

На эту тему
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

"Он [многополярный мир] создан, однополярного мира уже не существует", - заявил глава государства на ежегодной большой пресс-конференции. Он отметил, что "после крушения Советского Союза возникла иллюзия, что этот мир возможен и что он будет долго существовать". "Но это была только иллюзия. Я всегда об этом говорил, и последние события показывают именно это", - подчеркнул Путин.

"Многополярность мира - это производная от экономических отношений", - уверен российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
Реклама на ТАСС
Путин: отставка экс-главы Иркутской области не связана с его партийной принадлежностью
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС