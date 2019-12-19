Путин назвал иллюзией однополярный мир

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что однополярный мир - это иллюзия, а многополярный мир - это производная от экономического развития стран.

"Он [многополярный мир] создан, однополярного мира уже не существует", - заявил глава государства на ежегодной большой пресс-конференции. Он отметил, что "после крушения Советского Союза возникла иллюзия, что этот мир возможен и что он будет долго существовать". "Но это была только иллюзия. Я всегда об этом говорил, и последние события показывают именно это", - подчеркнул Путин.

"Многополярность мира - это производная от экономических отношений", - уверен российский лидер.