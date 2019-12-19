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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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Путин: решения в рамках Союзного государства были верными, но они не реализованы на 90%

Президент сообщил о принятии решения по ускорению процесса интеграции в рамках Союзного государства

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Решения о создании и работе Союзного государства России и Белоруссии были правильными, но в подавляющем большинстве они не реализованы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

"Я считаю, что решения о создании Союзного государства были правильные. Русский и белорусский народ - это, по-моему, то же самое, что и украинский и русский. Это почти одно и то же - этнически и с точки зрения нашей истории, духовных начал. Поэтому то, что у нас с Белоруссией происходит такое сближение, я этому очень рад", - сказал он.

Президент отметил, что определенные достижения уже есть, но работа по основополагающим решениям в области создания Союзного государства практически не сделана. "Есть определенные достижения, особенно в социальной сфере, но решения, которые были в свое время приняты по поводу строительства Союзного государства, в подавляющем своем большинстве, основополагающие решения, - они не реализованы. Просто там 90% не сделано по каждому из вопросов", - добавил президент.

При этом, по словам главы российского государства, он и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли решение об ускорении процесса интеграции в рамках Союзного государства.

"Многое сделано уже в рамках Евразийского экономического союза, и в чем-то даже, в сфере экономики, интеграция [России и Белоруссии] в рамках ЕврАзЭС - она глубже, чем в рамках Союзного государства. Именно поэтому мы с Александром Григорьевичем приняли решение вернуться к этому и посмотреть, что же нужно сделать дополнительно, чтобы ускорить процесс формирования Союзного государства", - отметил Путин.

Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года президентами России и Белоруссии и вступил в силу после обмена ратификационными грамотами 26 января 2000 года. В настоящее время ведется работа над программой углубления взаимной интеграции, стороны работают над согласованием 31 дорожной карты, большинство из которых готовы к подписанию. 7 декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели многочасовую встречу в Сочи, на которой обсуждались пути дальнейшей интеграции Москвы и Минска. Лидеры договорились продолжить диалог по этому вопросу 20 декабря.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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