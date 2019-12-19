Россия и Япония проведут учения по борьбе с пиратами

Глава российского МИД заявил, что его переговоры с японским коллегой Тосимицу Мотэги были конструктивными и стали содержательным продолжением интенсивного политического диалога между Москвой и Токио.

"В ближайшие дни в конце декабря, в последнюю неделю декабря, запланированы российско-японские учения по противодействию пиратству в Аденском заливе", - сказал министр.

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российско-японские учения по противодействию пиратству в Аденском заливе пройдут до конца года. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги.

"Переговоры прошли в конструктивном и содержательном ключе, - сказал он в четверг по итогам встречи. - Мы рассмотрели состояние и перспективы двусторонних отношений в контексте выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Констатировали интенсивный, содержательный характер политического диалога, в том числе между президентом РФ и премьер-министром Японии, по линии парламентов, внешнеполитических ведомств, под эгидой советов безопасности и также в формате "два плюс два" с участием министров иностранных дел и министров обороны".

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что "продвигаются контакты между пограничными правоохранительными структурами".

По словам Лаврова, Москва и Токио намерены продолжать укреплять связи между регионами двух стран.

"Сегодня наши японские коллеги высказали ряд интересных идей по укреплению связей между регионами Дальнего Востока России и префектурами Японии", - сказал он.

Лавров отметил, что на переговорах стороны обсудили укрепление гуманитарных обменов в рамках регионального сотрудничества. "Успешно реализован беспрецедентный в истории двусторонних связей межгосударственный проект "Перекрестные годы России и Японии", который охватил широчайший спектр областей сотрудничества - от экономики, науки до культурных, образовательных обменов", - отметил он.

Глава МИД РФ добавил, что лидеры двух стран объявили год российско-японских межрегиональных и побратимских обменов в 2020-2021 гг. "Началась работа по подготовке к этому мероприятию, создан оргкомитет, который возглавят сопредседатели Тосимицу Мотэги и Максим Орешкин", - сообщил он.

"Договорились активно задействовать в этих и других процессах потенциал совета губернаторов России и Японии, который в мае этого года возобновил свою деятельность после девятилетнего перерыва. Это тоже очень позитивный шаг", - подчеркнул Лавров.

Лавров также добавил, что его новая встреча с главой МИД Японии запланирована на первый квартал 2020 года.

"Будем поддерживать контакты по всем обсуждавшимся сегодня вопросам, и уже у нас есть планы проведения встреч на нашем уровне в первом квартале следующего года", - сказал российский министр.

В свою очередь глава МИД Японии проинформировал, что стороны условились согласовать точные сроки новой встречи как можно скорее.

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