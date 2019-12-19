Путин: вопрос о выдаче террориста Хангошвили обсуждался на уровне спецслужб РФ и Германии

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Вопрос о выдаче террориста Зелимхана Хангошвили, убитого в Германии в конце лета, обсуждался на уровне спецслужб России и Германии, но официальный запрос Россия не направляла. Об этом сообщил в четверг на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

"Такие вопросы обсуждались на уровне спецслужб. Запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали, что смысла нет, поскольку получали, по сути, отрицательный ответ", - сказал глава государства.

Он напомнил, что "Хангошвили был абсолютно кровавым убийцей", который только в одной из акций на Кавказе он уничтожил 98 человек. "Вдумайтесь в эту цифру: 98 человек. Во многих странах при гораздо меньшем количестве убитых объявляют общенациональный траур", - сказал президент. По его словам, Ханговшили участвовал в организации взрывов в московском метро, и это не весь перечень его злодеяний. "Мы неоднократно поднимали этот вопрос на уровне спецслужб", - добавил президент.

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа, в тот же день прокуратура Берлина объявила о задержании подозреваемого. По ее данным, им оказался 49-летний гражданин России. В итоге ФРГ выслала двух сотрудников российского посольства, поскольку считает, что РФ оказывает недостаточно содействия в расследовании. Москва ответила симметрично. Россия отвергает какую-либо причастность к организации преступления.

Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате, который прошел 9 декабря в Париже, заявил, что убитый был организатором взрывов в московском метро. Глава государства напомнил, что этот человек принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе и находился в розыске. Президент заявил, что российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами о выдаче этого гражданина Грузии, который являлся одним из организаторов взрывов в московском метро. Однако тогда Москве и Берлину не удалось найти взаимопонимания в данном вопросе.

Позже глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что Москва не направляла Берлину просьбу об экстрадиции убитого в конце лета Зелимхана Хангошвили. 12 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила журналистам, что убитый в августе этого года в Берлине гражданин Грузии находился в розыске.

Совместная работа по борьбе с терроризмом

Путин призвал Запад наладить совместную работу по борьбе с терроризмом, уровень и характер которой сейчас недостаточны. "Нужно наладить совместную, взаимную, высокоэффективную работу. Вот к этому мы и призываем. Надеемся, что так оно и будет. Это не значит, что такой работы нет. Есть, но уровень и характер ее недостаточен", - заявил президент.

Он считает, что сотрудничество в этой сфере должно быть полновесным. "Это должна быть дорога с двусторонним движением, в обе стороны", - подчеркнул он.

Президент отметил, что в лагерях и тюрьмах, где находятся боевики [запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"] ИГ, среди иностранцев больше всего выходцев из Средней Азии, на втором месте - Россия, но там немало и выходцев из стран Западной Европы - Франции, ФРГ. "Мы видим, что такие люди [как террорист Хангошвили], террористы, убийцы, свободно разгуливают по европейским столицам. А если к вам приедут те люди, которые в лагерях сидят? Понравится? Вы так же дадите им свободно гулять по своим городам?" - сказал президент.

Он напомнил, что Россия передавала информацию в компетентные органы США о братьях Царнаевых. "Проигнорировали просто, и они теракт совершил во время Бостонского марафона", - добавил Путин.

15 апреля 2013 года в центре Бостона неподалеку от финишной черты традиционного марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов - Тамерлана и Джохара Царнаевых. При попытке задержания Тамерлан был убит, а Джохар ранен и арестован. 8 апреля 2015 года Джохара Царнаева признали виновным по всем 30 пунктам и приговорили к смертной казни.