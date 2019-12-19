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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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Путин: Россия выступает за полную нормализацию отношений с Евросоюзом

Президент также отметил, что от ограничений для России есть и минусы, и плюсы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин заявил, что Москва выступает за полную нормализацию отношений с Европейским союзом.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

"В принципе, мы за полную нормализацию", - заявил глава государства на ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос об антироссийских санкциях Европы. По его словам, "есть разные, но сводящиеся к одному и тому же, оценки последствий этих санкций для всех участников этого малоприятного процесса". "Для Евросоюза - где-то €50 млрд, по-моему, Всемирный банк насчитал нам $50 млн, для Федеративной Республики [Германия], по-моему, 750 млн в месяц потери", - перечислил имеющиеся данные российский лидер.

По его оценке, "потери [от санкций] большие". "За ними [потерями] стоят не просто деньги и суммы какие-то, рабочие места стоят, потеря рынков, в том числе, российского рынка, на наш рынок просто приходят другие участники международных экономических отношений", - пояснил Путин.

Он признал, что от ограничений для России есть и минусы, и плюсы. В качестве примера полученной выгоды глава государства назвал развитие сельского хозяйства. "Скачок какой в развитии - 24 млрд у нас получилась экспортная выручка, просто невероятно! Никто бы несколько лет назад не поверил", - сказал Путин.

Президент также отметил процесс импортозамещения. "Мы истратили - и не без пользы - огромные деньги, триллионами измеряются, на импортозамещение, но результат какой! Допустим, в России никогда не было вертолетного моторостроения, теперь есть, построили заводы, в том числе, в Петербурге. У нас не было двигателей для морских судов, не было в России такой отрасли, оказалось, что это отдельная отрасль, - у нас теперь есть, причем, нового поколения, эффективно работающая. Мы целую отрасль создали, науку, школу, производство развернули", - подчеркнул глава государства.

По его словам, еще один пример - развитие оборонной отрасли. "В сфере обороны просто огромный рывок сделали. Еще тоже не все сделано, но рывок очень заметный, очевидный", - сказал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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