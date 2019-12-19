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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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Путин: лучшим решением конфликта в Ливии стала бы договоренность сторон о разделе власти

Россия будет обсуждать эту ситуацию с партнерами в Европе, заверил президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Прекращение боевых действий и договоренность противоборствующих сторон о разделе полномочий в управлении Ливией стали бы наилучшим решением конфликта в этой стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

"На наш взгляд, самое правильное было бы найти такое решение между конфликтующими сторонами, которое бы позволило прекратить боевые действия и договориться о том, кто, как и в рамках каких полномочий будет управлять страной. Ливия, на мой взгляд, в этом заинтересована", - отметил Путин.

По словам президента, ситуацию в Ливии Россия будет обсуждать, в том числе, с партнерами в Европе. Ранее Путин беседовал на эту тему с канцлером Германии, президентами Франции и Турции. В частности, сейчас в Москве находится представительная турецкая делегация, с которой обсуждается этот вопрос.

"Нам известно, что с обеими конфликтующими сторонами разные страны поддерживают отношения, и уровень этих отношений различный. Мы, Россия, в контакте и с правительством господина Сараджа (глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж - прим. ТАСС), мы в контакте с маршалом Хафтаром (командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар - прим. ТАСС)", - пояснил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что Россия была против использования в Ливии вооруженных сил. Использование авиации в отношении оппозиции, напомнил Путин, было запрещено резолюцией Совета Безопасности ООН. В свою очередь, западная коалиция начала применять авиацию против Ливии.

"Все это привело к тому, что ранее практически процветавшая страна, уровень жизни в этой стране уже приближался к некоторым европейским стандартам, находится в хаосе, полном развале, и гражданская война не прекращается. Кто прав, кто виноват, сейчас трудно определить", - сказал Путин.

Ситуация в Ливии

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар еще 4 апреля отдал приказ о начале крупномасштабного наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В ответ формирования триполийского кабмина запустили кампанию "Вулкан гнева". Быстро продвинувшись к столице, хафтаровцы закрепились на подступах к ней и все это время с переменным успехом вели позиционные бои. Продолжающееся противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

12 декабря фельдмаршал объявил о том, что его силы приступают к "решающей битве и наступлению в самое сердце столицы". Лояльные ПНС вооруженные группировки были приведены в состояние повышенной готовности. На защиту главного города страны столичное правительство мобилизовало формирования из других подконтрольных ему регионов.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛивияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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