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Путин: закон об иноагентах направлен на ограничение иностранного вмешательства в дела РФ

Президент подчеркнул, что физлица, получающие деньги из-за границы из иностранных источников для осуществления внутриполитической работы, должны прямо на это указывать.
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Закон об иностранных агентах направлен на ограничение иностранного вмешательства в дела страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

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"Что касается физических лиц, о чем идет речь? Когда возник закон, связанный с организациями, получающими деньги из-за границы и занимающимися, по сути, внутренней политикой, каждое государство, хочу это подчеркнуть, предпринимает усилия для того, чтобы ограничить иностранное вмешательство во внутреполитические дела. Так вот, наш закон направлен именно на это", - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что физические лица, получающие деньги из-за границы из иностранных источников для осуществления внутриполитической работы, должны прямо на это указывать. "Известно, тот, кто платит, тот и заказывает музыку", - отметил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗакон о СМИ-иноагентах в РФБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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