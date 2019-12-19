Путин: закон об иноагентах направлен на ограничение иностранного вмешательства в дела РФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Закон об иностранных агентах направлен на ограничение иностранного вмешательства в дела страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции .

"Что касается физических лиц, о чем идет речь? Когда возник закон, связанный с организациями, получающими деньги из-за границы и занимающимися, по сути, внутренней политикой, каждое государство, хочу это подчеркнуть, предпринимает усилия для того, чтобы ограничить иностранное вмешательство во внутреполитические дела. Так вот, наш закон направлен именно на это", - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что физические лица, получающие деньги из-за границы из иностранных источников для осуществления внутриполитической работы, должны прямо на это указывать. "Известно, тот, кто платит, тот и заказывает музыку", - отметил президент.