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Клишас: КС мог бы дать толкование слову "подряд" в Конституции РФ без ее изменения

Андрей Клишас считает, что Конституционный суд может дать соответствующее толкование без внесения изменений в текст при поступлении соответствующего запроса

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что Конституционный суд РФ мог бы дать толкование слову "подряд" в формулировке про то, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд, без изменения Основного закона страны.

"Конституционный суд может дать соответствующее толкование п. 3 ст. 81 Конституции РФ и без внесения изменений в текст, если поступит соответствующий запрос", - сказал Клишас ТАСС в четверг, отвечая на вопрос о необходимости внесения изменений в Конституцию количества сроков нахождения в должности президента.

В ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным отменить в Конституции РФ оговорку про то, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд.

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Россия
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