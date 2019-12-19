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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019

Путин назвал подвигом те испытания, которые выдержали народы России в 90-е годы

Путин назвал подвигом те испытания, которые выдержали народы России в 90-е годы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн
На мероприятие аккредитовано рекордное количество журналистов
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