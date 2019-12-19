Путин: РФ не может не учитывать возможность появления в Японии ракет средней дальности

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Москва в отношениях с Токио не может не учитывать возможность появления в Японии предоставленных США ракет средней дальности. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы на большой пресс-конференции.

"Что касается военного взаимодействия между Японией и США, вы сами практически ответили на этот вопрос, - сказал он, обращаясь к задавшему вопрос японскому журналисту. - Ведь даже не мы сказали, что США договариваются с Японией о размещении ракет средней дальности. Это же из ваших источников это все прозвучало, из американских".

"Как же мы можем все это не учитывать, в том числе в контексте островов? Где у нас гарантии, что завтра на этих островах не появятся новые ударные системы американского оружия?" - указал Путин.

Главное, что Россия и Япония пытаются найти решение проблем в двусторонних отношениях, которое удовлетворит общественность обеих стран, отметил Путин