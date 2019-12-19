Путин уверен, что никакого вмешательства России во внутренние дела Великобритании нет

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в четверг на большой пресс-конференции заявил, что высказывание позиции по поводу событий в Великобритании не имеет никакого отношения к вмешательству во внутренние дела этой страны.

"Мы много раз со стороны официальных органов власти различных стран мира, в том числе и Великобритании, слышали оценки того, что происходит в России. Это вмешательство или нет? - обратил внимание российский лидер, отвечая на вопрос британского журналиста о "российском вмешательстве". - Вы высказываете свою позицию по поводу того, что происходит в нашей стране. Оставляем за собой право таким же образом вести себя в отношении вас".

"Если вы считаете это вмешательством, то продолжайте так считать. Но мне кажется, что к вмешательству это не имеет никакого отношения", - подчеркнул Путин.

Российский лидер также отметил заинтересованность Лондона в развитии экономических связей с Москвой. "Об этом говорят предприниматели из Великобритании, которые работают в России и которых мы считаем не просто своим партнерами, а друзьями, - сказал он. - Это инвесторы, которые приходят и вкладывают деньги в нашу экономику, создают рабочие места. Мы это ценим и делаем все для того, чтобы их поддержать, чтобы они чувствовали себя здесь как дома".

Путин заявил, что оценки, которые ему дают за рубежом, не влияют на отстаивание им фундаментальных интересов России.

Отвечая на вопрос британского журналиста о сравнении премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном российского лидера с одним из героев книги "Гарри Поттер", Путин признался, что давно привык "соответствующим образом относиться" к высказываниям различных политических деятелей в различных странах нем и о России. "Я знаю, что и в чем заключаются интересы моей страны. Чего бы и кто бы обо мне не говорил, это не имеет ровным счетом никакого значения по сравнению с фундаментальными задачами, в решении которых заинтересована Россия, - подчеркнул он. - Но, конечно, мы это понимаем, слышим, учитываем в своей работе".

Вместе с тем, Путин отметил, что Джонсона можно поздравить с тем, что он "все-таки оказался победителем" недавних парламентских выборов в Великобритании. "Он тоньше, чем его политические противники, чувствовал настроения в британском обществе, поэтому победил. И как я понимаю, что он намерен реализовать все свои планы в отношении Brexit", - указал президент.