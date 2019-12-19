Путин завершил большую пресс-конференцию. Беседа с журналистами длилась 4 часа 18 минут

В последние почти полтора часа беседы с представителями СМИ Путин прокомментировал такие темы, как отношения Москвы с Токио, Пекином и Лондоном. Он ответил на просьбу прокомментировать язвительные комментарии британского премьер-министра Бориса Джонсона в свой адрес. Путин сказал, что знает о том, какие оценки ему дают за рубежом, но они не влияют на отстаивание им фундаментальных интересов России.

Отвечая на вопрос о самых тяжелых событиях, которые пришлись на 20 лет его нахождения на высших государственных должностях, Путин признался, что таковыми для него являются теракты в Беслане и на Дубровке. Среди самых значимых событий этого периода президент назвал существенное развитие экономики и армии. При этом, по его словам, это является не его личным, а общим достижением всей страны. Президент назвал подвигом те испытания, которые выдержали народы России в 1990-е годы.