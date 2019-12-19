Путин завершил большую пресс-конференцию. Беседа с журналистами длилась 4 часа 18 минут

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин завершил большую ежегодную пресс-конференцию, беседа с журналистами длилась 4 часа 18 минут. Это близко к рекорду 2008 года, когда пресс-конференция прошла за 4 часа 40 минут.
В последние почти полтора часа беседы с представителями СМИ Путин прокомментировал такие темы, как отношения Москвы с Токио, Пекином и Лондоном. Он ответил на просьбу прокомментировать язвительные комментарии британского премьер-министра Бориса Джонсона в свой адрес. Путин сказал, что знает о том, какие оценки ему дают за рубежом, но они не влияют на отстаивание им фундаментальных интересов России.
Отвечая на вопрос о самых тяжелых событиях, которые пришлись на 20 лет его нахождения на высших государственных должностях, Путин признался, что таковыми для него являются теракты в Беслане и на Дубровке. Среди самых значимых событий этого периода президент назвал существенное развитие экономики и армии. При этом, по его словам, это является не его личным, а общим достижением всей страны. Президент назвал подвигом те испытания, которые выдержали народы России в 1990-е годы.
Журналисты также задали вопросы о перспективах строительства моста через реку Обь, о поддержке сельскохозяйственной отрасли, об экологических проблемах в Сибири. Один из участников пресс-конференции пожаловался на чиновников Краснодарского края, из-за которых ветераны не могут получить качественное жилье. Путин пообещал обсудить эту ситуацию с губернатором региона.
Журналист из Белоруссии пригласил Путина в Гомель, где недавно открыли памятник братьям-фронтовикам Александру, Евгению и Петру Лизюковым. Репортер из Екатеринбурга попросила помощи в строительстве второй ветки метро в этом городе. Путин пообещал обсудить эту тему с властями региона.
Представительница агентства Sputnik попросила поучаствовать главу государства в разрешении проблем, с которыми редакция столкнулась в Эстонии. Путин осудил давление на это издание в Эстонии, но добавил, что принятие ответных мер на государственном уровне будет малоэффективным. Он пообещал оказать поддержку российским журналистам в этой стране, но таким образом, чтобы не навредить межгосударственным отношениям.